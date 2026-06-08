FDR : le parti qui transforme chaque bonne nouvelle en scandale
On aurait pu croire qu'ouvrir les frontières aux ressortissants africains ferait l'unanimité. C'était sans compter sur l'opposition togolaise, qui a un talent remarquable pour transformer n'importe quelle décision gouvernementale en preuve irréfutable de mauvaise gouvernance.
On aurait pu croire qu'ouvrir les frontières aux ressortissants africains ferait l'unanimité. C'était sans compter sur l'opposition togolaise, qui a un talent remarquable pour transformer n'importe quelle décision gouvernementale en preuve irréfutable de mauvaise gouvernance.
Cette fois, c'est le parti FDR de Paul Dodji Apévon qui monte au créneau. Son porte-parole Kohan Kidékiyime Binafame a dégainé avec une formule qui claque : « On repeint la façade continentale pendant que la maison brûle. »
L'argument est savoureux : accueillir les Africains sans visa serait en réalité une opération de communication destinée à masquer un déficit de légitimité. Autrement dit, si le gouvernement fait quelque chose de bien, c'est forcément pour de mauvaises raisons.
En attendant, une certitude demeure : qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, qu'on construise une route ou qu'on exempte un visa, l'opposition aura toujours une raison de crier au loup. C'est un talent. Presque un art.