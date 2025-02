Fin de campagne

La campagne pour les élections sénatoriales du 15 février touche à sa fin.

Dans la préfecture de Tchaoudjo (région Centrale, chef-lieu Sokodé), les cadres du parti au pouvoir, Union pour la République (UNIR), ont multiplié les derniers efforts pour convaincre les grands électeurs.

Tchaoudjo, l’une des circonscriptions les plus disputées, voit s’affronter cinq formations politiques dans la course. Malgré cette compétition, Katari Foli-Bazi, ministre de l’Environnement et cadre du parti UNIR, affiche une confiance t’en la victoire.

La nouvelle configuration institutionnelle s'inscrit dans une dynamique de démocratie renforcée.