Rubriques

Tendances:
Politique

Ve République et gouvernement

Plus de cent jours après l’entrée en vigueur de la Constitution de la 5ème République, le Togo attend la formation ‘un nouveau gouvernement. 

Aimé Gogué © republicoftogo.com

Plus de cent jours après l’entrée en vigueur de la Constitution de la 5ème République, le Togo attend la formation ‘un nouveau gouvernement. 

L’Alliance des démocrates pour un développement intégral (ADDI), dirigé par Aimé Gogué, juge cette situation préoccupante et ‘révélatrice des failles de la nouvelle architecture institutionnelle.’

Selon ADDI, ce statu quo commence à affecter la vie économique. Le gouvernement actuel, limité à la gestion des affaires courantes, ne peut prendre aucune décision d’envergure, ce qui bloque plusieurs projets.

Le gouvernement sortant est au travail et gère le pays au quotidien.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, souhaite prendre le temps de la réflexion pour former sa nouvelle équipe. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Entre slogans numériques et réalité du terrain : le pari incertain du M66

Entre slogans numériques et réalité du terrain : le pari incertain du M66

Les activistes regroupés au sein du Mouvement du 6 juin (M66) multiplient depuis quelques jours les appels à manifester le 30 août prochain. Présentés comme une nouvelle démonstration de force, ces appels ressemblent davantage à une agitation virtuelle qu’à une réelle menace pour la stabilité du pays.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.