Foi, pardon… et démocratie : les nouveaux psaumes de l’EEPT

Après la Conférence des évêques du Togo (CET), c’est au tour de l’Église Évangélique Presbytérienne du Togo (EEPT) de prendre publiquement position sur la situation socio-politique.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une session tenue à Kpalimé, les responsables du Comité synodal appellent les autorités togolaises à créer les conditions d’une « réconciliation durable ».

« Nous en appelons à toutes les sensibilités à s'engager immédiatement dans une logique de repentir et de vrai pardon qui dépasse le discours », déclarent-ils, estimant que seule cette voie peut permettre la « restauration du tissu social » togolais.

L’Église ne se contente pas d’un message spirituel. Elle pousse plus loin, évoquant la nécessité d’un État gouverné selon des principes démocratiques, où l’expression des opinions politiques et des convictions religieuses est garantie dans « le respect de l'autre, la tolérance et la concorde ».

Une telle prise de position interroge. Que l’Église prône la paix et la justice : cela semble naturel. Mais quand elle entre dans l’arène politique en évoquant des principes de gouvernance, de réformes démocratiques ou de gestion publique, la frontière devient floue. À chacun son rôle, diront certains.

Des fondements théologiques comme justification

L’EEPT justifie son intervention par son héritage théologique. Elle revendique son ancrage dans les principes de la Réforme du XVIᵉ siècle, qui lui donneraient la légitimité morale et spirituelle d’agir pour la paix, la justice sociale et l’« épanouissement des communautés humaines ».

Ce positionnement s’inscrit dans une tradition protestante où l'engagement dans la cité est parfois vu comme prolongement de la foi. Mais la prise de parole des institutions religieuses peut aussi être perçue comme un pas de trop.