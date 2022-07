Gestion au cordeau

La gestion des fonds relatifs à la riposte contre la covid19, s’est déroulée dans la transparence la plus totale, a indiqué la Haute autorité de prévention et de lutte contre la corruption et infractions assimilées (HAPLUCIA).

Autrement dit, aucune malversation, aucun acte de corruption comme cela a été le cas dans de nombreux pays africains.

‘Nous avons toutes les raisons d’être fiers. Notre pays ne figure sur aucune liste noire’, s’est félicité Essohana Wiyao, le président de la HAPLUCIA.