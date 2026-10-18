Gestion vertueuse des services publics

Le Togo et l'Union européenne cofinancent un nouveau projet destiné à donner aux citoyens les moyens de surveiller la gestion des services publics.

L'objectif est d'améliorer la gouvernance, la redevabilité et la qualité des services publics de base. Pour cela, le projet mise sur le contrôle citoyen des finances publiques : analyse des budgets, suivi des dépenses, prévention de la corruption et veille citoyenne.

Plusieurs secteurs sont concernés : santé, éducation, emploi des jeunes, gouvernance économique, environnement, affaires sociales, infrastructures.

Dans la santé, il s'agira de mieux suivre la qualité des soins dispensés aux patients. Dans l'éducation, de faire participer davantage les citoyens à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques. En matière de gouvernance économique, les citoyens seront formés à l'élaboration de budgets citoyens, afin de mieux suivre les dépenses publiques.

« La qualité de la gouvernance est un facteur essentiel du développement. Les ressources publiques mobilisées pour la santé, l'éducation, l'eau potable, l'assainissement ou l'emploi des jeunes doivent produire des résultats concrets et améliorer durablement la vie des concitoyens », a déclaré Niccolò Maracchi, chef de coopération et chargé d'affaires à la délégation de l'Union européenne au Togo.