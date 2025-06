Influenceurs en roue libre : la contestation sans boussole

L’Alliance nationale pour le changement (ANC), parti d’opposition dirigé par Jean-Pierre Fabre, a exprimé lundi son désaccord face aux tentatives de mobilisation survenues en fin de semaine à Lomé à l’appel de certains influenceurs actifs sur les réseaux sociaux.

Des rassemblements sans véritable encadrement, qui n’ont suscité qu’un impact limité sur le terrain, mais qui révèlent les effets inquiétants d’une mobilisation numérique désorganisée.

Pour Éric Dupuy, porte-parole de l’ANC, cette agitation digitale est « dommageable » à plus d’un titre. « Si l’initiative avait été portée en coordination avec les partis politiques, elle aurait été mieux structurée et probablement plus suivie. Mais là, les jeunes de nos partis, pourtant concernés, ne pouvaient se joindre à un mouvement sans structure, sans responsabilité et sans vision claire », a-t-il expliqué.

Les actions appelées sur les plateformes comme TikTok, X (anciennement Twitter) ou WhatsApp n'ont pas trouvé d’écho significatif dans la rue. Malgré une forte activité numérique en amont, les mobilisations ont fait « flop ».

Plusieurs voix dans l’opposition ont également critiqué cette méthode de mobilisation qualifiée de « sauvage », dénonçant l’absence de leadership assumé, l’anonymat des organisateurs et le manque de concertation avec les structures politiques.

Ces événements illustrent une problématique de plus en plus visible : l’illusion d’un soutien massif sur les réseaux sociaux ne se traduit pas toujours par une mobilisation concrète. Pire, cela peut desservir les causes défendues en créant de fausses attentes, en semant la confusion et en alimentant des tensions sans résultats tangibles.

L’ANC, à l’instar d’autres formations, plaide pour un retour à l’action politique structurée, avec des canaux de mobilisation clairs, responsables et efficaces.

Ce nouveau raté pourrait servir de leçon. Si les réseaux sociaux restent des outils puissants d’information et de sensibilisation, leur efficacité dépend largement de leur ancrage dans des dynamiques réelles, pilotées avec méthode et transparence.