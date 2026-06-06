Introspection

Le Front citoyen Togo debout (FCTD) a livré vendredi un diagnostic sévère de l'opposition. Son porte-parole, David Dosseh, n'a pas mâché ses mots.

« Nous avons souvent fonctionné avec beaucoup de passion et dans l'euphorie, en oubliant la structuration et la consolidation de nos bases. Lorsque nous sommes face à un écueil, l'attelage se disloque, il faut reprendre à zéro, et le peuple se décourage », a-t-il déploré.

Pour Dosseh, l'opposition passe trop de temps à réagir aux initiatives du pouvoir plutôt qu'à construire sa propre stratégie. « Si le pouvoir fait semblant de tourner à gauche, nous courons faire un barrage à gauche. Cela ne va pas nous conduire très loin », a-t-il expliqué.

Le porte-parole du FCTD estime que le débat sur une éventuelle révision constitutionnelle, aussi légitime soit-il, est un piège à éviter. « L'objectif n'est pas de contrer une modification de la Constitution. L'objectif, c'est comment mettre fin définitivement à ce système dictatorial. C'est la priorité. »

David Dosseh plaide pour une alliance sincère entre forces de l'opposition, débarrassée des calculs partisans.

Le FCTD est l’un des nombreux groupuscules de l’opposition, sans réelle influence sur la scène politique locale.