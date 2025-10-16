Rubriques

Kpélé 2 entame une nouvelle ère

L’ancienne présidente de l’Assemblée nationale et ex-ministre de l’Urbanisme, Chantal Yawa Tsègan, a été élue jeudi maire de Kpélé 2 (région des Plateaux). 

Chantal Yawa Tsègan © republicoftogo.com

Cette figure de premier plan du parti Union pour la République (UNIR) choisit désormais de se consacrer à la gestion locale et au développement de sa circonscription d’origine.

La commune de Kpélé 2, située au cœur des Plateaux, s’étend sur 345 km² et compte 27 664 habitants, selon les données du dernier recensement général. 

La nouvelle maire entend mettre son expérience au service du développement local, en apportant des solutions concrètes aux besoins des populations. 

Son ambition : faire de Kpélé 2 une référence en matière de gestion municipale inclusive et durable, en s’appuyant sur des outils de planification modernes et une gouvernance fondée sur la redevabilité.

