L'ANC en mode cavalier seul

L’ANC a décidé de se passer du soutien des autres formations de l’opposition.

‘Quand bien même on est de l’opposition on n’est pas obligé de voir les choses de la même manière. On ne peut pas nous forcer à nous unir à qui que ce soit si cette union n’est pas basée sur la sincérité’, a déclaré dimanche Isabelle Améganvi, vice-présidente de ce parti au micro d’une radio privée.

L’ANC participera aux élections régionales prévues en 2023.

La politique du boycott n’a plus cours. La formation avait fait l’impasse sur les législatives de 2018. Elle le regrette encore aujourd’hui.