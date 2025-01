L'ANC manque de vision

Des tensions secouent l'Alliance nationale pour le changement (ANC, opposition), alors que certains cadres du parti, dont Robert Olympio, se positionnent pour les élections sénatoriales du 15 février, malgré la décision de la direction de ne présenter aucun candidat.

Robert Olympio, ancien conseiller national à l’organisation de l’ANC, a décidé de braver les directives du parti. Lors d’une interview avec Republicoftogo.com, il a exprimé son désaccord profond avec la stratégie actuelle et dénoncé ce qu’il perçoit comme une « mainmise de certains faucons » sur la formation politique.

Pour Robert Olympio, boycotter les élections est une erreur stratégique que l’ANC a déjà payée cher par le passé. Il cite notamment le boycott des législatives de 2018, qu’il considère comme une faute grave ayant coûté des opportunités au parti.

« Nous avons tiré la leçon qu’il ne faut plus boycotter les élections. Même avec un seul siège, on peut être compétent et apporter une pierre à l’édifice. C’est cela que nous appelons : 'Togolais viens, bâtissons la cité' », a-t-il déclaré.

Il déplore que les décisions majeures au sein de l’ANC soient souvent prises de manière unilatérale, sans consultation des principaux concernés, comme cela a été le cas, selon lui, pour la directive de ne pas siéger après les dernières élections.

Un appel à changer de paradigme

Robert Olympio a également critiqué la stratégie actuelle du parti qu’il juge obsolète. Il estime que la lutte politique menée depuis des années n’a produit aucun résultat concret et que le peuple togolais, lassé, a déjà exprimé son mécontentement.

« Il nous faut changer de paradigme et de stratégie, car la lutte a trop duré avec une approche guerrière qui ne mène à rien. Pendant ce temps, le peuple est fatigué et nous avons bien vu l’échec lors des dernières échéances électorales », a-t-il confié.

Il appelle à une réflexion profonde au sein de l’opposition pour éviter de répéter les erreurs passées et bâtir une approche plus constructive, dans l’intérêt des Togolais.

Quant à sa participation aux élections sénatoriales, Robert Olympio rejette l’idée qu’il s’agisse d’un acte de rébellion. Il affirme que son engagement est motivé par une conviction personnelle et un refus de rester dans une opposition statique et désorganisée.

« Exclu ou pas, cela m’importe peu. Je mène mon combat et je vis ma vie. La politique est une question de conviction. Si je ne suis pas convaincu, je quitte ou je m’affirme », a-t-il ajouté.

Il a également dénoncé les accusations portées contre lui et d’autres conseillers régionaux ayant décidé de siéger ou de participer aux sénatoriales. Selon lui, ces critiques manquent de fondement et traduisent une vision autoritaire de la gestion du parti.

Dans ses propos, Robert Olympio a insisté sur l’importance d’unir les forces, qu’elles soient au pouvoir ou dans l’opposition, pour construire le pays.

« Nous sommes tous des Togolais et avons le droit et le devoir de contribuer à la construction de notre pays. Que ce soit en opposition ou au pouvoir, nous avons besoin les uns des autres », a-t-il martelé.

En conclusion, il critique l’approche actuelle de l’ANC, notamment le refus de participer aux sénatoriales sous prétexte que la Ve République n’est pas encore pleinement en vigueur. Pour lui, cette posture est contre-productive et témoigne d’un manque de vision à long terme.

« Il ne faut pas nous traiter comme de simples exécutants. Nous sommes des partenaires, des collègues, et nous méritons le respect », a-t-il conclu dans son entretien avec Republicoftogo.com.

Un avenir incertain au sein de l’ANC

La prise de position de Robert Olympio risque de creuser davantage le fossé entre lui et les responsables de l’ANC. Mais pour cet ancien camarade de lutte de Jean-Pierre Fabre, l’essentiel est de rester fidèle à ses convictions et de participer activement à la construction d’un avenir meilleur pour le Togo.