L'habit fait la femme

Généralement très critique à l’égard du pouvoir, Brigitte Adjamagbo-Johnson, la dirigeante de la CDPA (opposition) tresse des couronnes au gouvernement pour son action en faveur de la promotion des femmes.

Interrogée dimanche sur Pyramide FM, une radio locale privée, elle a reconnu des avancées notables dans la vie quotidienne, l’accès à l’emploi ou le cadre législatif.

Et Mme Adjamagbo-Johnson de citer le code de la famille, le droit des femmes en matière de succession ou la lutte contre les violences sexuelles.

Elle regrette toutefois que les togolais ne soient pas encore prêts à élire une femme à la magistrature suprême.

En attendant, le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale sont des femmes. On compte aussi de nombreux ministres et conseillers à la présidence de la République.