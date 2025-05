Les régions du nord en quête d'efficacité

Dans les régions des Savanes et de la Kara, la décentralisation progresse sur le papier, mais peine encore à s’imposer dans la pratique.

Les conseils régionaux installés n'ont toujours pas élaboré leur premier budget, et les procédures de commande publique restent mal maîtrisées. Ce constat révèle un écart persistant entre la volonté politique de transférer les compétences et la préparation technique des acteurs locaux.

Pour combler ce fossé, l’Agence nationale de formation des collectivités territoriales (ANFCT), avec l’appui du Programme de modernisation de l’administration publique (PMAP) et de la Banque mondiale, a lancé une formation intensive destinée aux membres des conseils régionaux.

Selon Dodzi Komi Denyo, directeur général de l’ANFCT, « Il s’agit d’outiller les élus sur les mécanismes de passation des marchés et de clarifier les rapports entre tutelle et autonomie pour une gouvernance locale efficace ».

La formation s’articule autour de plusieurs modules pratiques : cadre réglementaire de la commande publique, élaboration du plan de passation, rédaction des appels d’offres, et évaluation des acquisitions. L’objectif est double : renforcer les capacités des régions à gérer leurs marchés publics, et faciliter la coordination entre l’administration déconcentrée de l’État et les autorités locales.

Dans un contexte de décentralisation où les responsabilités sont partagées, cette montée en compétence devient cruciale.

La commande publique est un levier essentiel pour le développement local. Bien encadrée, elle permet non seulement de répondre aux besoins des populations, mais aussi de stimuler l’économie régionale par une meilleure allocation des ressources.

À travers ces formations, l’ANFCT confirme son rôle de pilier dans la professionnalisation de la gestion locale, avec un objectif clair : faire des conseils régionaux de véritables moteurs de développement.