'Le Togo et l'usure de la Francophonie : de la nécessité de rejoindre le Commonwealth'. C’est le titre d’un livre écrit par le député Innocent Kagbara, chef du PDP (opposition).

'C'est un essai politique, c'est un peu notre part de vérité qui peut être contestée mais c'est ce que nous pensons être utile pour notre pays en entrant dans le Commonwealth’, explique-t-il.

Le politicien semble confondre Francophonie et influence française.

Il revient sur la période coloniale et les difficultés rencontrées par le Togo depuis lors. Il souligne l’avancement plus rapide des pays africains anglophones par rapport à la zone francophone.

De nombreux Etats africains anglophones n’ont pas été épargnés par la misère et l’instabilité.

‘L'herbe est toujours plus verte chez les autres... jusqu'à ce qu'on découvre que c'est du gazon artificiel. Formule célèbre de Jacques Salomé.

Le Togo a été récemment admis au sein de la grande famille anglophone.

Pour les autorités togolaises, cette adhésion ne signifie pas une rupture avec la France et l’univers francophone, mais plus simplement un élargissement des alliances et des partenariats.