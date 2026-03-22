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L'hommage de Jean-Pierre Fabre au combat de Jesse Jackson

Le leader de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC, opposition), Jean-Pierre Fabre, a annoncé dimanche avoir trouvé un regain d'énergie dans la mémoire du pasteur baptiste américain Jesse Jackson

Jesse Jackson en août 2017 à Toronto © republicoftogo.com

Le leader de l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC, opposition), Jean-Pierre Fabre, a annoncé dimanche avoir trouvé un regain d'énergie dans la mémoire du pasteur baptiste américain Jesse Jackson

Il est décédé en février dernier.

« Il n'a pas seulement observé notre lutte de loin, il a marché à nos côtés, dénoncé les injustices en notre nom et défendu avec ferveur notre droit à la liberté et à la dignité. Il nous a appris que l'espoir n'est pas un simple sentiment, mais une stratégie rigoureuse pour le changement », a déclaré M. Fabre, saluant le « Lion du mouvement des droits civiques ».

L'ANC exprime sa profonde reconnaissance pour l'engagement inlassable du pasteur Jackson en faveur de la démocratie dans plusieurs nations africaines, dont le Togo. Le parti espère que son héritage continuera de résonner aux quatre coins du monde où la justice est recherchée.

Proche collaborateur de Martin Luther King Jr. dans les années 1960, orateur noir dynamique et médiateur international reconnu, ce pasteur a élargi l'espace des Afro-Américains sur la scène nationale pendant plus de six décennies.

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