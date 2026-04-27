Faure Gnassingbé : « L'indépendance n'est pas un souvenir. C'est un projet. »

Soixante-six ans après l'indépendance, Faure Essozimna Gnassingbé n'a pas choisi la célébration facile. Son discours du 27 avril était celui d'un chef de gouvernement qui regarde devant, lucide sur les défis, déterminé sur les solutions.

Le ton était donné dès les premières minutes. « L'indépendance n'est pas un héritage. C'est une responsabilité », a affirmé le président du Conseil. Une responsabilité vis-à-vis de l'histoire, du présent et surtout de l'avenir. Dans un monde « plus incertain, plus instable, plus exigeant », a-t-il souligné, la souveraineté togolaise doit se démontrer chaque jour, par la solidité des institutions, la vitalité de l'économie et la cohésion de la société.

Au cœur du discours, une feuille de route pour les six prochaines années, structurée autour de trois principes que Faure Gnassingbé a pris soin de définir avec précision.

Protéger : sécuriser le territoire, garantir la présence de l'État jusque dans les zones les plus exposées du nord, et assurer à chaque Togolais l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à l'éducation.

Rassembler : réduire les inégalités entre régions et entre populations, lutter contre la pauvreté, renforcer le lien entre l'État et les citoyens par le dialogue et la transparence.

Transformer : moderniser l'agriculture, former la jeunesse aux métiers de demain, renforcer les infrastructures logistiques et industrielles pour que davantage de richesses soient produites au Togo.

« Protéger. Rassembler. Transformer. Un socle, un équilibre, une dynamique », a résumé le chef du gouvernement.

Faure Gnassingbé a conclu son discours sur une note d'ouverture, annonçant une phase de concertation avec les institutions, le secteur privé, la société civile et les partenaires pour co-construire cette feuille de route.

« L'indépendance n'est pas un souvenir. C'est un projet. Un projet exigeant. Un projet collectif. Un projet pour l'avenir. »

Un message simple, mais porteur d'une ambition affirmée : faire du Togo, dans les années qui viennent, un pays plus souverain, plus résilient, plus juste et plus prospère.