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L'opposition cible l'OIF

L'opposition voit d’un mauvais oeil la tenue à Lomé de la Conférence des présidents d'Assemblée de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

Des parlementaires africains sont actuellement à Lomé © DR

L'opposition voit d’un mauvais oeil la tenue à Lomé de la Conférence des présidents d'Assemblée de la région Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

L'Assemblée nationale togolaise est composée à 95,5 % de députés du parti au pouvoir élus en 2024 lors d’élections ‘contestées’, indiquent les opposants.

« La Francophonie veut promouvoir la démocratie, mais le Togo offre le spectacle d’un système verrouillé, sans alternance avec des libertés en recul ».

Selon une partie de l’opposition, l’Organisation Internationale de la Francophonie est en partie responsable du désordre institutionnel au Togo.

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