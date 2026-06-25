AIRF Abidjan : le Togo défend sa vision de la gouvernance locale

Cinq représentants de conseils régionaux ont participé il y a une semaine à Abidjan à l'assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones (AIRF).

Le ministre de l'Administration territoriale Hodabalo Awaté a salué la contribution de la délégation.

L’AIRF a rassemblé à Abidjan 180 collectivités territoriales issues de 16 pays francophones

L’association entend promouvoir des partenariats innovants et durables entre les territoires francophones, en favorisant notamment les investissements et les projets structurants.