L'UDS veut faire de la politique autrement

Antoine Folly, le responsable de l'Union des démocrates socialistes du Togo (UDS), assure que son engagement pour les prochaines législatives se caractérisera par une campagne de rupture.

‘Il faut opter pour des voies favorables à une gouvernance plus inclusive qui allie le parti majoritaire et l’opposition autour d’un certain nombre d’objectifs’, a-t-il déclaré.

Son parti n’est donc pas hostile à une alliance gouvernementale avec la majorité dont les contours restent à dessiner.

L’UDS alignera des candidats dans la plupart des circonscriptions. Mais pas question de s’allier avec qui que ce soit pour le scrutin du 20 avril.