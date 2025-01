L’UFC en course pour le Sénat : Une Stratégie de présence et d’engagement

La campagne pour les élections sénatoriales du 15 février a débuté jeudi.

Les états-majors des partis politiques s’activent pour mobiliser les grands électeurs. Avec six candidats en lice, l’Union des Forces de Changement (UFC, opposition) se lance dans la course, affirmant son engagement en faveur de la pluralité politique et du renforcement de la démocratie.

Contrairement à d'autres formations politiques qui prônent le boycott, l’UFC refuse cette approche et entend participer activement au scrutin.

Emmanuel Vivien Tomi, porte-parole du parti, justifie cette position en mettant en avant l'importance des élections dans la vie politique :

‘Pour nous, la pluralité politique au sein des institutions de la République, notamment au Sénat, démontrera la bonne santé de notre démocratie.’

Il rappelle également que l’UFC, sous la direction de Gilchrist Olympio, a toujours œuvré pour l’enracinement de la démocratie et la promotion de l’État de droit.

Le scrutin sénatorial étant indirect, la campagne électorale de l’UFC cible les grands électeurs, composés des conseillers municipaux et régionaux.

L’UFC mènera une campagne active dans les six préfectures où la formation présente des candidats.

En s’engageant pleinement dans ces élections, l’UFC souhaite démontrer que la démocratie togolaise repose sur une participation active et constructive au sein des institutions républicaines.

Avec cette campagne sénatoriale, l’UFC réaffirme son rôle de force politique incontournable, prête à défendre ses idéaux et à participer activement au débat démocratique au sein du nouveau Sénat.

______

Les candidats UFC en lice