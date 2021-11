L'union fait la force

Le Parti des Togolais (PT, opposition) a appelé dimanche la population à se faire vacciner massivement.

‘On ne peut pas considérer que le vaccin est une mauvaise chose (…) Le vaccin est la seule solution pour affronter la pandémie’, a déclaré Nathaniel Olympio, le président de cette formation au micro d’une radio privée.

‘Je suis vacciné et je laisse à chacun le soin d’avoir le bon sens qu’il faut pour affronter des situations de pandémie’, a-t-il ajouté.

Pour M. Olympio, plus on refuse la vaccination et plus on accepte les restrictions.

Il a demandé au gouvernement d’intensifier ses campagnes d’information pour inciter les réfractaires à se faire vacciner.