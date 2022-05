La CNAP est ultra-positive

Les participants à la Concertation nationale entre acteurs politiques (CNAP) se sont retrouvés mardi pour faire le bilan des travaux menés depuis de longs mois.

Cet organe rassemble les représentants de la majorité et de l’opposition pour évoquer les questions politiques et de société, comme la lutte contre l’extrémisme et la promotion des droits de l’homme. Des recommandations ont été faites, mais ont-elles été prises en compte ?

Oui, affirment les intéressés.

‘La CNAP a abouti à un total de 52 propositions et aujourd’hui, on peut dire que 80% ont été abordées et résolues’, a déclaré Gerry Taama, le président du NET (opposition).

Il s’agit, notamment, du code électoral, des manifestations publiques, de la charte des partis politiques, de la décentralisation.