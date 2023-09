La communication est un art

Florence Kouigan, la nouvelle ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a pris ses fonctions mercredi.

Passage de témoin avec son prédécesseur, Akodah Ayewouadan.

Conseillère à la présidence, maire d’Atakpamé et présidente de la Faîtière des communes du Togo, Mme Kouigan a plus d’une corde à son arc et une expertise reconnue dans le secteur des médias.

'Je travaillerai sans relâche à promouvoir l’information de nos concitoyens, à renforcer la pédagogie de l’action gouvernementale, à structurer le paysage médiatique pour une communication dynamique, innovante et transparente au service de la nation’, a-t-elle déclaré sur le perron du ministère.

Lors de la cérémonie, elle avait à ses côtés Christian Trimua, le secrétaire général du gouvernement.