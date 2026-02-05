Rubriques

La DMP critique la répartition budgétaire

L’opposante Brigitte Adjamagbo-Johnson a critiqué jeudi le budget 2026, évoquant un « décalage structurel profond » entre les priorités des populations et les choix budgétaires. 

Selon la députée de la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), les secteurs sociaux resteraient sous-financés, notamment l’éducation et la santé.

Dans le détail, elle relève que l’éducation représente environ 7,7 % du budget et la santé 4,3 %, tandis que l’eau, l’assainissement et la justice bénéficieraient de parts jugées marginales. 

Elle déplore également la faiblesse des investissements au profit des dépenses de fonctionnement et critique les Projets annuels de performance, qu’elle estime ambitieux mais insuffisamment dotés et mal outillés en indicateurs de suivi.

Ces déclarations sont toutefois perçues par plusieurs observateurs comme relevant davantage du buzz médiatique que d’une analyse budgétaire approfondie. 

La loi de finances s’inscrit en effet dans une logique de continuité des politiques publiques, avec des arbitrages contraints par le contexte économique et sécuritaire, ainsi que par les engagements sociaux déjà en cours. 

Les autorités mettent de leur côté en avant une approche progressive, combinant stabilité macroéconomique et investissements ciblés, plutôt qu’une lecture strictement comptable des pourcentages sectoriels.

Veillée de prières à Pya

Veillée de prières à Pya

Une veillée de prières s’est déroulée mercredi soir à Pya au domicile du président Gnassingbé Eyadema, décédé le 5 février 2025.

Un homme, une époque, un pays : le legs de Gnassingbé Eyadéma

Un homme, une époque, un pays : le legs de Gnassingbé Eyadéma

Le 5 février 2005, le Togo perdait Gnassingbé Eyadéma, après trente-huit années passées à la tête de l’État. Au-delà des chiffres et des débats, son nom reste intimement lié à une période décisive de l’histoire nationale, marquée par la recherche constante de stabilité et par la volonté de bâtir un pays debout.

Le gouvernement valide les dotations du FACT pour 2026

Le gouvernement valide les dotations du FACT pour 2026

Le Conseil des ministres s’est réuni ce lundi, selon un communiqué officiel rendu public ce jour. À l’issue des travaux, plusieurs décisions ont été adoptées, notamment dans les domaines financier et de la décentralisation.

