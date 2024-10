La nouvelle vie du MPDD

Le Mouvement Patriotique pour la Démocratie et le Développement (MPDD), une petite formation de l’opposition, a choisi samedi son nouveau président.

Jonas Siliadin succède à Agbéyomé Kodjo, le fondateur de cette formation, décédé en mars dernier.

Créé en octobre 2018 sur les cendres de l'Organisation pour Bâtir dans l'Union un Togo Solidaire (OBUTS), le MPDD a été dirigé depuis sa fondation par M. Kodjo.

Lors de son discours d’investiture, Jonas Siliadin a exprimé sa volonté de revenir aux principes fondateurs du mouvement et de renforcer ses bases.

« Malgré nos différences idéologiques, nous partageons un désir commun : celui de servir le Togo et son peuple avec dévouement et intégrité. Notre engagement mutuel au service du bien-être de nos concitoyens doit transcender nos divergences et ouvrir la voie à une collaboration fructueuse », a déclaré Jonas Siliadin.