La révision de la constitution doit intervenir au plus vite

Le processus de révision constitutionnelle sera bouclé dans les prochains jours par les députés, a indiqué jeudi Gilbert Bawara, le ministre de la Fonction publique.

Une nécessité car les élections législatives ont lieu le 29 avril. Le compte à rebours est déclenché.

‘Je suis convaincu que dans les prochains jours, après relecture, la nouvelle constitution sera adoptée. Que cette démarche passe par un référendum ou par les députés, les deux modes s’équivalent et la Constitution n’a pas non plus hiérarchisé le mode à utiliser dans un cas ou dans l’autre’, a-t-il déclaré lors d’une interview sur la chaîne francophone TV5.

Le projet, adopté par l’Assemblée nationale récemment et soumis à un nouveau débat à la demande du président de la République, prévoit de passer d’un régime semi-présidentiel à un système parlementaire.