Le CAR a pensé à tout, sauf à comment mettre en œuvre ses propositions

La crise électrique sévit, Lomé barbote, et le Comité d'Action pour le Renouveau (CAR) sort du bois. Son président Robert Yao Daté a présenté une série de propositions pour régler d'un coup de baguette médiatique deux des problèmes les plus persistants de la capitale.

Au menu : exonération des taxes sur les équipements solaires, renflouement de la CEET, remise en état de l'éclairage public, curage des égouts du Grand Marché, pompes de relevage à Hédzranawoé et - tenez-vous bien - un plan global d'assainissement du Grand Lomé.

Voilà. C'est dit. Noté. Publié dans les journaux.

Soyons honnêtes : ces propositions ne sont pas absurdes. Certaines sont même de bon sens. Mais elles ont un point commun : elles ne coûtent rien à formuler, n'engagent à rien et ne règlent strictement rien dans l'immédiat.

Exonérer les équipements solaires ? Bonne idée, mais qui la mettra en œuvre, avec quel budget et dans quel délai ? Renflouer la CEET ? Magnifique programme, avec quel argent ? Un plan global d'assainissement ? Le projet RAINE est déjà lancé, Robert Yao Daté lui-même espère d'ailleurs qu'il « ne connaîtra pas le même sort que la plupart des projets ». Ce qui, entre les lignes, est une façon élégante de dire qu'il n'y croit pas vraiment.

En attendant, l'opposition existe dans les colonnes des journaux. Mission accomplie.