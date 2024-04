Le Comité d’action pour le renouveau (CAR, opposition) est ouvert à des discussions concernant la réforme constitutionnelle, a indiqué vendredi son président, Yao Date, dans un entretien à Republicoftogo.com.

Republicoftogo.com : Que reprochez-vous au texte adopté par le Parlement il y a quelques jours ?

Yao Date : Nous contestons la réforme pour deux choses : le principe et l’opportunité.

La Constitution de 1992, que veut modifier le régime, n’a même pas été éprouvée pour qu’on décide de changer.

Et il ne revient pas à cette législature d’opérer cette révision, même si cela s’avérait nécessaire. Donnons-nous cette chance d’éprouver cette Constitution avant de décider d’une révision.

Si on veut faire les choses dans les règles de l’art, il faut retirer le texte.

Republicoftogo.com : Seriez-vous prêt à répondre aux consultations annoncées par l’Assemblée nationale?

Yao Daté : Au nom des expériences faites avec notre regretté président fondateur Yawovi Agboyibo, si l’Assemblée nous invite, le CAR répondra favorablement et nous dirons ce que nous pensons de cette situation.

Republicoftogo.com : Le calendrier électoral a été réaménagé. Qu’en pensez-vous ?

Yao Daté : C’est un report inédit. De mémoire, on n’a jamais connu cela. C’est extraordinaire et c’est une perte énorme pour les gens qui ont déjà procédé à des dépenses pour la campagne et qui se sont mobilisés pour commencer par faire quelque chose. Et voilà, on doit tout arrêter !

Nous attendons vivement un décret du président de la République. On ne peut pas suspendre le processus ainsi par un simple communiqué.