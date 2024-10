Le Togo défend les valeurs de l'état de droit

Adama Bictogo, le président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire, était l’invité d’honneur mardi à Kara de son homologue togolais, Kodjo Adédzé, à l’occasion de l’ouverture de la session parlementaire.

L’occasion pour l’élu ivoirien de remercier le président Faure Gnassingbé pour son rôle de médiation lors de la crise des otages entre la Côte d’Ivoire et le Mali.

Les relations entre Abidjan et Bamako se sont améliorées mais la méfiance reste de mise.

M. Bictogo a également commenté l’adoption récente du régime parlementaire au Togo.

‘La nouvelle constitution fait du Parlement la clé de voûte des institutions de la République et reconnaît in fine, le rôle fondamental que doivent jouer nos Assemblées dans le renforcement de la démocratie et de l'Etat de droit’, a-t-il déclaré.