Le Togo partage son modèle de gouvernance citoyenne

À l’occasion de la 6e édition du Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (FIDEPA 2025), qui se tient du 4 au 6 novembre à Dakar, le Togo partage son expérience en matière de gouvernance locale inclusive.

Le pays est représenté par Kodjo Noukafou Konou de la Commune Golfe 2 (Lomé,).

« La décentralisation au Togo confère aux communes une autonomie réelle, tout en garantissant le contrôle citoyen sur les décisions », a-t-il indiqué.

Il a aussi évoqué les Travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre (THIMO). Mis en œuvre par la Commune, ce projet vise à renforcer la résilience sociale et environnementale tout en créant des emplois temporaires pour les populations vulnérables.

Plus de 1 000 jeunes, femmes, personnes handicapées ou issues de milieux précaires ont été intégrés, sur la base de critères de vulnérabilité sociale. Une approche inclusive et durable saluée par les organisateurs du FIDEPA.