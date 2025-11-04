Rubriques

Tendances:
Politique

Le Togo partage son modèle de gouvernance citoyenne

À l’occasion de la 6e édition du Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (FIDEPA 2025), qui se tient du 4 au 6 novembre à Dakar, le Togo partage son expérience en matière de gouvernance locale inclusive.

La gare de Dakar, Sénégal © republicoftogo.com

À l’occasion de la 6e édition du Forum International de la Démocratie Participative en Afrique (FIDEPA 2025), qui se tient du 4 au 6 novembre à Dakar, le Togo partage son expérience en matière de gouvernance locale inclusive.

Le pays est représenté par Kodjo Noukafou Konou de la Commune Golfe 2 (Lomé,).

« La décentralisation au Togo confère aux communes une autonomie réelle, tout en garantissant le contrôle citoyen sur les décisions », a-t-il indiqué.

Il a aussi évoqué les Travaux à Haute Intensité de Main-d’œuvre (THIMO). Mis en œuvre par la Commune, ce projet vise à renforcer la résilience sociale et environnementale tout en créant des emplois temporaires pour les populations vulnérables.

Plus de 1 000 jeunes, femmes, personnes handicapées ou issues de milieux précaires ont été intégrés, sur la base de critères de vulnérabilité sociale. Une approche inclusive et durable saluée par les organisateurs du FIDEPA.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Modernisation utile

Modernisation utile

Les municipalités vont bénéficier d’un programme d’appui de plus de de 13 milliards de Fcfa financé par l’Allemagne. Il s’agit d’une phase pilote de quatre ans.

Du populisme au pragmatisme

Du populisme au pragmatisme

Trente-cinq ans de combat politique pour l’alternance, mais toujours aucun changement majeur au sommet de l’État. C’est le constat amer dressé par le Comité d’Action pour le Renouveau (CAR), l’un des partis d’opposition historiques du Togo, à l’occasion d’une émission diffusée dimanche sur une radio privée.

Formation, financement, professionnalisation : le triptyque de la relance territoriale

Formation, financement, professionnalisation : le triptyque de la relance territoriale

Le pouvoirs publics entendent donner un coup d’accélérateur à la décentralisation, en capitalisant sur les avancées institutionnelles de ces dernières années. Les autorités ont levé le voile sur les enjeux de la nouvelle mandature des conseils municipaux, plaçant la gouvernance locale au cœur du développement territorial.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.