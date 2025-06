Le Togo plaide pour une Afrique plus forte à Cotonou

Le président de l’Assemblée nationale, Kodjo Adédzé, séjourne actuellement à Cotonou (Bénin) dans le cadre de la 31ᵉ Assemblée régionale Afrique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

Accompagné d’une délégation de parlementaires togolais, il représente son pays à ce grand rendez-vous francophone.

Organisée chaque année, cette assemblée régionale réunit les parlements de plus de 17 pays francophones d’Afrique pour des échanges de haut niveau sur les enjeux politiques, sociaux et économiques qui traversent le continent, mais aussi pour affirmer le rôle de la Francophonie comme espace de solidarité, de dialogue et de coopération.

Au menu de cette rencontre, des questions fondamentales telles que la consolidation de la démocratie et des institutions parlementaires, la promotion des droits humains et de l’état de droit, la participation citoyenne des jeunes ou la lutte contre le terrorisme,

Pour Kodjo Adédzé, cette participation n’est pas seulement symbolique, mais relève d’un engagement concret en faveur de la Francophonie parlementaire. À son arrivée à Cotonou, il a affirmé : « Nous prenons part à cette réunion dans un esprit de fraternité et d'engagement renouvelé pour la Francophonie. Le Togo reste fidèle aux valeurs qui fondent cette communauté : la paix, la démocratie, la solidarité et le respect des droits fondamentaux. »

La participation du Togo s’inscrit dans une dynamique plus large de renforcement de la présence parlementaire togolaise sur les scènes régionales et internationales.

En marge des travaux, des rencontres bilatérales sont également prévues entre les délégations, notamment pour renforcer la coopération interparlementaire et explorer de nouvelles pistes d’échanges dans les domaines de l’éducation, de la sécurité et du développement.

L’Assemblée parlementaire de la Francophonie, fondée en 1967, est une organisation interparlementaire qui rassemble les parlements et les sections parlementaires de pays membres de la Francophonie. Elle joue un rôle de veille démocratique, de soutien à la bonne gouvernance et d’accompagnement des processus électoraux.

Cette 31e Assemblée régionale Afrique intervient dans un contexte marqué par de nombreux défis en matière de sécurité, de changement climatique, de cohésion sociale et de gouvernance sur le continent. Les travaux de Cotonou entendent ainsi poser des jalons concrets pour une Afrique francophone plus résiliente, plus unie et plus influente dans le concert des nations.