Les conseils de Jean Dégli

Figure connue de la société civile, Jean Yaovi Dégli a fait part lundi de ses critique à l'encontre de l’exécutif qu'il accuse de tous les maux, qualifiant le régime de ‘stagnant et en perte de vitesse’.

‘On a pris les mêmes et on recommence. Le gouvernement est composé en grande majorité de personnes qui étaient déjà présentes dans l'ancienne équipe, et certains semblent même en avoir fait une carrière’, a-t-il déploré.

Comme certains opposants, M. Dégli juge pléthorique l'actuelle équipe gouvernementale qu'il considère n'avoir qu'une mission temporaire de transition.

Cependant, le chef du mouvement de la société civile 'Bâtir le Togo' exhorte les ministres à se concentrer sur l’obtention de résultats concrets susceptibles d’impacter favorablement le quotidien des togolais.