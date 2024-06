Les députés devront corriger leur copie

Le nouveau règlement intérieur de l’Assemblée nationale devra être légèrement revu, a indiqué vendredi la Cour constitutionnelle.

Rien de fondamental toutefois.

Mais les députés devront revoir leur copie pour satisfaire à la conformité de l’Assemblée.

Le Bureau de l'Assemblée nationale est une institution clé du système parlementaire togolais, jouant un rôle crucial dans le fonctionnement et la gestion de l'institution.

Le Bureau est essentiel pour un bon fonctionnement. Il garantit la fluidité des travaux parlementaires, assure une gestion efficace et maintient l'ordre et la discipline dans les débats. Sa composition et son mode de fonctionnement reflètent la diversité et la représentativité de l'Assemblée nationale.