Les invectives ne mènent à rien

Ancien responsable de l'Alliance nationale pour le changement (ANC, opposition), devenu ministre de l’Aménagement et du Développement des territoires, Koamy Gomado, a tenu à répondre aux critiques concernant le Cadre Permanent de Concertation (CPC), un organe de dialogue rassemblant des partis issus de la majorité et de l’opposition.

Certains qualifient ce forum de ‘marché de dupes’.

‘Nous sommes tous des Togolais et nous sommes condamnés à nous entendre pour dialoguer sur les problèmes importants du pays. Le dialogue est la plus grande vertu’, a déclaré M. Gomado.

Le ministre a souligné que le dialogue repose sur certains principes fondamentaux qu’il convient de respecter pour lui donner une chance d’aboutir. « Quand on va à un dialogue avec l’idée selon laquelle cela ne va rien donner, il ne donnera naturellement rien. Et il est aussi crucial de savoir formuler des demandes avec respect mutuel », a-t-il ajouté.

M. Gomado a également critiqué les leaders de l'opposition qui passent leur temps à invectiver leurs interlocuteurs et à espérer obtenir des concessions lors des discussions, sans adopter une attitude constructive. Pour lui, le dialogue doit se faire dans un esprit de coopération et non dans l’affrontement.

Avant son exclusion de l'ANC, M. Gomado avait déjà adopté cette position lorsqu’il dirigeait la Commune Golfe 1, la plus grande municipalité de Lomé. Cette approche lui avait permis d’attirer l’attention des pouvoirs publics et des partenaires internationaux, contribuant ainsi au financement de nombreux projets de développement dans sa commune.