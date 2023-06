Messe à la Madeleine

A l’occasion de l’anniversaire du président Faure Gnassingbé, le Bureau d’UNIR France (majorité présidentielle) a organisé samedi à Paris en l’église de la Madeleine une messe d’action de grâce.

L’occasion pour les fidèles de prier pour la bénédiction et la protection du chef de l’Etat et pour la paix et la sécurité au Togo qui fait face à la montée du terrorisme.