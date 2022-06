Mobilisation contre la vie chère

Les membres du CPC (Cadre permanent et de concertation) demandent au gouvernement de faire plus d’efforts pour lutter contre la vie chère.

Le CPC regroupe des représentants de la majorité et de l’opposition pour discuter des questions politiques et de société, comme la lutte contre l’extrémisme et la promotion des droits de l’homme et les questions économiques et sociales.

Le ministre du Commerce, a détaillé les mesures prises pour lutter contre l’inflation qui sévit au Togo comme partout ailleurs dans le monde.

Les pouvoirs publics font ce qu’ils peuvent dans un contexte très compliqué. Les cours des matières premières, des céréales et des produits de nécessité flambent.

Les experts tablent sur une déflation, mais pas avant mi-2023, au mieux.