Moderniser l'action publique

Poursuivre les réformes qui renforcent la résilience du pays, modernisent l'action publique et soutiennent un développement durable : c'est la priorité réaffirmée par le président du Conseil.

La session a permis d'examiner plusieurs textes, portant notamment sur l'évaluation de la conformité aux normes des produits locaux et importés au Togo, les communications électroniques, ainsi que le suivi des investissements dans les communes.

Le premier dossier s'inscrit dans une dynamique déjà engagée par le gouvernement pour mieux encadrer la qualité des produits circulant sur le marché togolais, qu'ils soient fabriqués localement ou importés.

L'objectif est double : protéger les consommateurs contre les produits ne répondant pas aux normes requises, et renforcer la compétitivité des filières locales, notamment agroalimentaires, face à la concurrence de produits importés parfois de moindre qualité.

Le volet consacré aux communications électroniques traduit la volonté de l'exécutif d'adapter le cadre réglementaire du secteur aux évolutions technologiques et aux besoins de régulation d'un marché en pleine expansion, dans un pays qui a fait de la transformation numérique l'un des piliers de sa stratégie de développement.

Enfin, le suivi des investissements dans les communes s'inscrit dans le prolongement du processus de décentralisation engagé depuis les élections locales de 2019, qui a doté les 117 communes de compétences élargies.

Ce suivi doit permettre de mieux évaluer l'exécution des projets financés au niveau local et d'assurer une utilisation optimale des ressources allouées aux collectivités territoriales.

Ces différents chantiers confirment la volonté des autorités de poursuivre, texte après texte, la modernisation de l'action publique.