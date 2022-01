Nouveau cadre de dialogue politique

La première réunion du Cadre Permanent de Concertation (CPC) s’est déroulée vendredi à Lomé.

Il entend rassembler autour d’une même table les représentants de la majorité et de l’opposition pour discuter des questions politiques et de société, comme la lutte contre l’extrémisme et la promotion des droits de l’homme.

La plupart des formations représentatives adhèrent à cette initiative.

Même le CAR (Comité d’action pour le renouveau, opposition) qui avait boycotté les travaux du CNAP a décidé de rejoindre le CPC.

‘Je suis convaincu que l’esprit de franchise et le sincère dialogue qui ont caractérisé la CNAP caractériseront les échanges’, a déclaré Payadowa Boukpessi, le ministre de l’Administration territoriale.

Prochaine étape, la création d’un Bureau.