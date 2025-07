'On ne part pas à la chasse aux lions avec un couteau de cuisine'

Reléguée au troisième rang à l’issue des élections municipales de juillet, l’Union des forces de changement (UFC), dirigée par Gilchrist Olympio, prend acte des résultats provisoires.

Avec 38 conseillers municipaux contre 1150 pour UNIR (parti au pouvoir) et 51 pour l’ANC, ce parti de l’opposition subit ce qu’il qualifie lui-même de “défaite cuisante”.

« Nous sommes fauchés. L’opposition a été terrassée, comme cela peut arriver pendant les Evala », a reconnu Séna Alipui, vice-président de l’UFC, élu dans la commune d’Anié.

Pour Alipui, cette défaite n’a rien de surprenant. Elle illustre l’écart de moyens entre les forces politiques en lice et le déséquilibre systémique du paysage électoral actuel.

« L’histoire de David et Goliath, c’est dans la Bible. Dans la vraie vie, Goliath bat David. Avec nos moyens limités face à ceux du parti au pouvoir, nous sommes allés à la chasse aux lions avec un couteau de cuisine », a-t-il déclaré.

Ce revers relance le débat sur la fragilité structurelle de l’opposition, émiettée en 124 partis dont beaucoup peinent à exister sur le terrain. Pour l’UFC, le moment est venu d’engager une réforme profonde.

« On ne peut pas prétendre à un régime parlementaire solide avec une opposition institutionnellement et financièrement faible. Il faut revoir la charte des partis politiques et le code électoral », a affirmé M. Alipui.