Le leader de l'Alliance nationale pour le changement (ANC, opposition) a demandé mercredi la recomposition des instances en charge de l’organisation des élections.

Et Jean-Pierre Fabre de citer la Commission électorale nationale indépendante (Céni), la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et la Haute Autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC).

Seule la Céni est mandatée pour organiser les scrutins.

M. Fabre exige aussi un redécoupage électoral qu’il estime peu favorable aux partis d’opposition.

‘On ne peut pas nous voler avec notre complicité. Tout parti politique décidé à aller aux élections doit veiller à ce que tout se déroule de façon équitable’, a-t-il déclaré.

Le Togo est censé organiser des élections régionales et législatives cette année. Aucune date n’a été communiquée pour le moment.