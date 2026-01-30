Oui au dialogue sans préalables

Le président du Comité d’action pour le renouveau (CAR), Robert Yao Daté, a confirmé la disponibilité de son parti à prendre part à un dialogue politique en gestation.

« S’il faut faire un millier de dialogues pour résoudre le problème togolais, nous sommes prêts », a-t-il affirmé, rejetant toute idée de préalable. Selon lui, ni l’ordre du jour ni la liste des participants ne doivent être des obstacles : « C’est autour de la table que les problèmes doivent être posés ».

À rebours de la position de la Convention démocratique des peuples africains (CDPA), qui doute de l’utilité de nouvelles discussions, le CAR revendique une culture politique fondée sur la pression et le dialogue, qu’il considère comme faisant partie de son ADN.

Il estime que la situation politique actuelle profite à certains acteurs, aussi bien au sein du régime que de l’opposition, peu enclins à voir les lignes bouger.