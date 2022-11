'Oui, le Togo est une démocratie'

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, était l’invité de la radio RFI mercredi.

L’occasion d’évoquer l’adhésion de son pays au Commonwealth.

Les retombées seront réelles pour l’économie togolaise par le biais des hommes d’affaires, des petites et moyennes entreprises togolaises qui ont des facilités de signer des accords bilatéraux très rapidement et plus facilement avec les pays du Commonwealth, et faire évoluer notre économie’, a-t-il déclaré.

S’agissant de politique intérieure, M. Dussey a confirmé la tenue des élections régionales et législatives en 2023.

‘Oui, le Togo est bel et bien un Etat démocratique et le président de la République travaille pour cela’, a martelé le ministre des Affaires étrangères.

Une façon de répondre à tous ceux qui accusent le pouvoir de museler les libertés.