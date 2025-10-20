Rubriques

Tendances:
Politique

Pas de pacte secret entre l'ANC et UNIR

La réélection de Jean-Pierre Fabre la semaine dernière à la tête de la Mairie de Golfe 4 (Lomé) suscite de nombreux commentaires.

Jean-Pierre Fabre © republicoftogo.com

La réélection de Jean-Pierre Fabre la semaine dernière à la tête de la Mairie de Golfe 4 (Lomé) suscite de nombreux commentaires.

Le président de l’ANC (opposition) a bénéficié d’un large soutien des conseillers de la majorité issus de UNIR.

Dans l’opinion publique comme au sein de la classe politique, certains soupçonnent un accord tacite entre l’ANC et UNIR, qualifié par les plus critiques de « pacte secret » pour permettre à M. Fabre de conserver son fauteuil. 

Ces accusations ne sont pas du goût de l’ANC.

« Jean-Pierre Fabre s'est toujours battu pour la transparence et l'équité dans des élections. Ce n'est pas aujourd'hui qu’il va négocier un poste quelconque », a déclaré Éric Dupuy, le porte-parole de la formation.

Pour l’ANC, la reconduction de M. Fabre à la tête de Golfe 4 est la reconnaissance d’un bilan jugé positif.

Il est vrai que la municipalité affiche un bon bilan malgré les difficultés liées au manque de moyens.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La CET en terrain glissant

La CET en terrain glissant

Réunis à Dapaong, dans la région des Savanes, les membres de la Conférence des évêques du Togo (CET) ont, une fois de plus, pris position sur la situation sociopolitique du pays.

Critiques en boucle, solutions absentes

Critiques en boucle, solutions absentes

Alors que le nouveau gouvernement de la Ve République prend ses marques, les critiques n'ont pas tardé à émerger du côté de l’opposition.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.