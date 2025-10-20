Pas de pacte secret entre l'ANC et UNIR

La réélection de Jean-Pierre Fabre la semaine dernière à la tête de la Mairie de Golfe 4 (Lomé) suscite de nombreux commentaires.

Le président de l’ANC (opposition) a bénéficié d’un large soutien des conseillers de la majorité issus de UNIR.

Dans l’opinion publique comme au sein de la classe politique, certains soupçonnent un accord tacite entre l’ANC et UNIR, qualifié par les plus critiques de « pacte secret » pour permettre à M. Fabre de conserver son fauteuil.

Ces accusations ne sont pas du goût de l’ANC.

« Jean-Pierre Fabre s'est toujours battu pour la transparence et l'équité dans des élections. Ce n'est pas aujourd'hui qu’il va négocier un poste quelconque », a déclaré Éric Dupuy, le porte-parole de la formation.

Pour l’ANC, la reconduction de M. Fabre à la tête de Golfe 4 est la reconnaissance d’un bilan jugé positif.

Il est vrai que la municipalité affiche un bon bilan malgré les difficultés liées au manque de moyens.