Voeux au président du Conseil le 30 décembre

À l’occasion de la nouvelle année, une cérémonie officielle de présentation des vœux du Nouvel An au président du Conseil se tiendra le 30 décembre 2025 au Palais de la Marina, selon un communiqué officiel.

Tradition républicaine © republicoftogo.com

La cérémonie sera l’occasion de formuler des vœux collectifs de paix, de stabilité et de prospérité pour le pays, dans un contexte marqué par les enjeux politiques, économiques et sociaux liés à la nouvelle année.

Tradition républicaine fortement ancrée, la présentation des vœux constitue un moment de communion entre les institutions, les corps constitués, les acteurs sociaux, économiques et culturels, et la plus haute autorité de l’État. Elle symbolise l’attachement aux valeurs de cohésion nationale et de continuité de l’action publique.

