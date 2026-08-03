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Pas de posture clivante

Au Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), l'adversaire politique ne doit jamais être considéré comme un ennemi à éliminer. Une ligne que le parti dit maintenir depuis sa création il y a 35 ans, selon son président, Robert Yao Daté.

Une constance idéologique © republicoftogo.com

Au Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), l'adversaire politique ne doit jamais être considéré comme un ennemi à éliminer. Une ligne que le parti dit maintenir depuis sa création il y a 35 ans, selon son président, Robert Yao Daté.

« Le seul parti qui est resté constant dans son idéologie, c'est le CAR », a déclaré Robert Yao Daté, revendiquant cette posture comme l'une des principales forces de sa formation.

Le principe rappelé n'a toutefois rien d'inédit : considérer l'adversaire politique comme un contradicteur plutôt qu'un ennemi relève des fondements mêmes de la démocratie représentative, où l'alternance et le dialogue entre camps opposés sont censés primer sur l'affrontement.

En ce sens, la position défendue par le CAR ne constitue pas une rupture doctrinale, mais plutôt un rappel de principes largement partagés, y compris par d'autres formations politiques togolaises.

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