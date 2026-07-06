Pour l'opposition, c'est la saison des pluies

La pluie tombe, et la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP) sort son agenda politique. Le mouvement d'opposition annonce une marche pacifique de solidarité dans les prochains jours, dans les quartiers sinistrés de la capitale et ailleurs.

Le prétexte est noble : réclamer une meilleure prise en charge des victimes et des mesures durables contre les inondations. Mais soyons honnêtes, la DMP n'a pas attendu les pluies pour chercher une occasion de battre le pavé.

« Les citoyens ne réclament ni privilèges ni faveurs, mais la protection, la dignité et la considération auxquelles ils ont droit », a déclaré la députée Brigitte Adjamagbo-Johnson, membre de la DMP, avec l'indignation rodée de ceux qui ont trouvé dans les inondations un bon filon politique.

Sur le fond, certaines critiques ne manquent pas de pertinence : retard dans le dragage du lac Ouest, manque d'entretien des caniveaux, déficit d'ouvrages de drainage. Des points réels, que le gouvernement lui-même ne nie pas et sur lesquels il est précisément en train d'intervenir, entre plan ORSEC, pompes déployées et 50 camions-bennes mobilisés.

Mais pour la DMP, tout est bon pour interpeller le pouvoir. La pluie, la boue, les sinistrés, autant de tribunes. C'est le droit de l'opposition. C'est aussi, parfois, sa seule saison.