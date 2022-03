Les députés ont donné leur feu vert au gouvernement pour procéder à l’adhésion du pays à la Convention des Nations Unies sur le droit à la mer. Un texte adopté en 1982. Il définit un régime de droit global pour les océans et les mers et établit les règles détaillées touchant toutes les utilisations des océans et l'accès à leurs ressources.

Il rassemble en un seul instrument les règles traditionnelles relatives aux utilisations des océans et, dans le même temps, introduit de nouveaux concepts et régimes juridiques et tient compte des préoccupations nouvelles. La Convention fournit également un cadre permettant d'élaborer plus avant certains domaines spécifiques du droit de la mer.

‘L’engagement du Togo à promouvoir l’économie bleue en luttant efficacement contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée implique la nécessité de mettre en œuvre un certain nombre de principes directeurs en vue de favoriser une gestion durable des ressources halieutiques et de garantir une pêche responsable’, a déclaré Edem Kokou Tengue, le ministre de l’économie maritime.

Cette adhésion permettra de renforcer la dynamique de modernisation du secteur de la pêche.