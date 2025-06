Recueillement et hommage à Lomé ce samedi

Le Togo s’apprête à célébrer samedi la Journée des Martyrs, une date profondément symbolique dans l’histoire nationale.

Comme chaque année, cette commémoration sera marquée par une cérémonie officielle à Lomé, en présence des autorités civiles, militaires et traditionnelles.

La Journée des Martyrs rend hommage aux fils et filles du pays tombés pour la liberté, la justice et l’indépendance du Togo. Elle rappelle les sacrifices consentis tout au long du parcours historique, depuis la lutte pour l’émancipation coloniale jusqu’aux combats plus contemporains pour la démocratie et l’unité nationale.

La cérémonie se déroulera dans la matinée sur le site du Monument aux Martyrs à Lomé. Elle comprendra notamment un dépôt de gerbes, une minute de silence, et des hommages militaires, dans un climat de recueillement.

La Journée des Martyrs n’est pas qu’un rituel institutionnel : elle représente un moment fort de cohésion nationale. C’est l’occasion de raviver la flamme du patriotisme, de réaffirmer l’attachement du peuple togolais aux valeurs de paix, de solidarité et de résilience.

Dans plusieurs localités du pays, des cérémonies commémoratives sont aussi prévues en parallèle, organisées par les autorités locales, les établissements scolaires ou les associations de mémoire.

Le 21 juin, veille de la Journée des Martyrs, est traditionnellement décrété jour férié chômé sur toute l’étendue du territoire national, en guise de respect et de recueillement.