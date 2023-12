Refonte de la fonction publique

Réuni mercredi, le conseil des ministres a adopté le projet de loi relatif au statut général de la fonction publique.

Les dispositions actuelles ont montré des insuffisances.

Cette réforme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Feuille de route gouvernementale 2020-2025.

Le président Faure Gnassingbé souhaite avoir une fonction publique de mission, moderne et performante, susceptible de mieux répondre aux besoins de la population.

A l’issue un benchmarking (processus d’évaluation) sur les meilleures pratiques et législations d’autres pays et de larges concertations avec les acteurs concernés, des propositions ont été faites.

Elles permettent d’améliorer, entre autres, la cohérence d’ensemble et l’application du statut général de la fonction publique, de promouvoir la culture de la performance et de rendement à partir d’évaluations basées sur des critères prédéfinis, de renforcer le système d’imprégnation, de formation et de perfectionnement au début et tout au long de la carrière du fonctionnaire.

Les nouvelles dispositions permettent également d’améliorer les procédures de recrutement pour favoriser l’attraction et la rétention des talents dans la fonction publique tout en tenant compte des besoins spécifiques des régions.

Il est également instauré un conseil de santé de la fonction publique.