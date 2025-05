Lancement du processus de renouvellement de la Céni

Le processus de renouvellement des membres de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) est officiellement lancé, a annoncé le président de l’Assemblée nationale, Kodjo Adédzé.

Il s'agit d'une étape cruciale dans la préparation des prochaines élections locales et régionales.

Conformément à la nouvelle configuration de l’Assemblée nationale, le renouvellement concerne spécifiquement 3 représentants de l’opposition extraparlementaire et 2 représentants de la société civile. Les candidatures seront reçues du 2 au 13 juin, selon les modalités définies par l’Assemblée.

Cette recomposition de la Céni répond à une revendication ancienne de la classe politique, en particulier de l’opposition, qui réclamait une adaptation des équilibres internes de l'institution aux évolutions politiques du pays.

Ce processus s’inscrit dans un ensemble de mesures récentes prises par les autorités pour répondre aux doléances du Cadre permanent de concertation (CPC). Plusieurs ajustements électoraux ont déjà été mis en œuvre, notamment :

La réduction de moitié de la caution électorale, passée de 50 000 à 25 000 francs CFA ;

Le report de la date des élections d’une semaine ;

La prolongation du délai de dépôt des candidatures ;

La suspension du décret prévoyant une augmentation du nombre de conseillers municipaux à élire.

Ainsi, comme en 2019, les Togolais éliront 1 527 conseillers municipaux.

Une architecture de la CENI réaffirmée

La Céni recomposée comptera 17 membres, répartis comme suit :

7 représentants de la majorité parlementaire ;

7 représentants de l’opposition (dont 4 parlementaires et 3 extraparlementaires) ;

2 représentants de la société civile ;

1 représentant de l’administration.

Pour Me Mohammed Tchassona Traoré, président du CPC, cette avancée est à saluer :

« Nous continuons de saluer l’esprit d’écoute que le gouvernement manifeste envers le CPC. »

Le renouvellement de la Céni marque une nouvelle phase du processus électoral et confirme la volonté des autorités togolaises de construire un cadre plus inclusif et consensuel autour des échéances à venir.